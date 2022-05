O analista de desempenho Kaio Cesar Gratão Fonseca, de 33 anos, foi campeão junto da equipe do Ludogrets da Liga Profissional Búlgara

publicado em 20/05/2022

O votuporanguense Kaio Cesar Gratão Fonseca se tornou campeão da Bulgária junto do elenco do Ludogorets Razgrad (Foto: Reprodução/Instagram)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O votuporanguense Kaio Cesar Gratão Fonseca conquistou o campeonato nacional de futebol da Bulgária junto do clube em que trabalha atualmente como analista de desempenho, o Ludogorets Razgrad. O time conquistou o direito de participar da Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada.

Kaio, que é filho de Donizete e Cristina Fonseca, morou em Votuporanga até 2007 quando saiu para estudar educação física na Unicamp. Na cidade, ele estudou até a 8ª série na Dinâmica, depois no Objetivo e o terceiro colegial no Celtas.

Sua carreira, porém, começou no Paulínia Futebol Clube, aqui no estado de São Paulo, em 2012. Hoje ele vive uma das fases mais icônicas de sua vida no futebol, após passar também pelo Athletico Paranaense, Vitória e também pelo Atlético Mineiro.

“O momento mais marcante foi esse do título agora, conquistar um título nacional na Europa, com certeza, vai ficar marcado e tem uma relevância grande na minha carreira”, disse Kaio em entrevista exclusiva ao A Cidade.

No Ludogorets, o votuporanguense chegou no fim do ano passado, quando as rodadas iniciais já tinham iniciado em um momento de troca de treinador e após a indicação do auxiliar brasileiro Rafael.

“Ele me indicou para a diretoria como analista de desempenhado. Estávamos com pouca diferença de alguns pontos do primeiro colocado, que era o CSKA Sófia, que é o nosso maior rival aqui, e até janeiro essa diferença foi muito pouca, porque teve uma pausa em janeiro, por conta da intertemporada que a gente faz por conta do inverno, era pouca essa diferença e era bem acirrado o campeonato”, completou.

O campeonato na Bulgária é por pontos corridos, depois os seis primeiros colocados se enfrentam um play-off de cinco jogos. Após a arrancada diante do maior rival, o time de Kaio entrou para o play-off com a necessidade de vencer duas partidas para se consagrar campeão.

“É uma satisfação muito grande, poder olhar para trás e saber o que começou lá atrás no Paulínia estou conseguindo colher o fruto, de um título na Europa hoje. Saber que valeu a pena cada esforço para abrir mão de muita coisa para ir para curso, estudar, ir para jogo. Valeu a pena cada discussão que eu tive com treinador, que me fez crescer. Os ensinamentos de muitos jogadores com os quais eu trabalhei de auxiliares também, você olha para trás e vê que valeu a pena ter convicção no que estava fazendo de querer sempre se cobrar para ser o melhor, sempre evoluir um pouco por dia e querer que as pessoas ao seu redor também evoluam. Esse pensamento de sempre buscar excelência é algo que me move, vai continuar me movendo”, relatou ele.

Sobre seu trabalho no elenco, Kaio destaca que a interação entre jogadores e a nova comissão, que assumiu, após o período de intertemporada, foi um ponto importante para que o time alcançasse seus objetivos no campeonato.

“Esse relacionamento com a comissão nova foi um ponto muito positivo, que a gente conseguiu passar informações da equipe, dos adversários, do torneio, um contexto novo para essa comissão que estava chegando, de fora do país também, de uma forma muito rápida. A adaptação da comissão técnica aos jogadores e também dos jogadores as ideias do treinador foi muito rápido. De adversários, a mesma coisa, qual comportamento teria, qual estratégia mais adequada para cada tipo de adversário. Essa relação com a comissão, ao mesmo tempo com os jogadores facilitando a adaptação ao contexto foi o principal ponto”, disse ainda.

Entre os jogos mais marcantes no torneio, o analista destacou a partida em que o time abriu vantagem contra o CSKA, em que o elenco jogou em casa contra o Botev, que estava em terceiro colocado e brigava para chegar em segundo. Ele ainda falou sobre a última partida, a qual o time se sagrou campeão e carimbou o título que faltava.