publicado em 02/05/2022

Uma das modalidades esportivas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Votuporanga é o judô. A prática dessa atividade auxilia no equilíbrio, flexibilidade, velocidade, agilidade, força, resistência e também contribui para o desenvolvimento intelectual e social.

Em Votuporanga, as aulas estão disponíveis para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos, distribuídas na zona sul, no CSU, com a sensei Daniela; região norte, no Ginásio Mário Covas, com o sensei Fábio; e também no Centro Social para crianças e adolescentes que frequentam as oficinas da instituição.

Interessados podem consultar a Secretaria de Esportes e Lazer sobre os dias, locais e horários das aulas. O telefone para mais informações das aulas oferecidas no CSU é o 3406-2321 e no Mário Covas é o 3421-9650

Competições

No último dia 23 alunos matriculados nas aulas oferecidas pela Prefeitura participaram da 21ª Copa de Judô em Jales. O campeonato contou com a participação de várias cidades da região e foi realizado em caráter de festival, de forma a comemorar a volta das competições após a pandemia e proporcionar a iniciação competitiva para as crianças.