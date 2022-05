De acordo com o apurado, o acerto está muito próximo. O contrato do jogador, que marcou seis gols no campeonato pelo CAV, vai até o dia 30 de maio

publicado em 13/05/2022

O atacante Marlon da Votuporanguense deve acertar um contrato com o Marília para a disputa da Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Marília, que se prepara para a disputa da Copa Paulista no segundo semestre, está negociando com o centroavante Marlon, artilheiro da Votuporanguense no Paulista da Série A3. Além dele, Israel e Erick Salles também teriam recebido propostas do time alviceleste.

De acordo com o apurado, o acerto está muito próximo. O contrato do jogador, que marcou seis gols no campeonato pelo CAV, vai até o dia 30 de maio. Além dele, o MAC está de olho no atacante Walison Madalena de 24 anos, um dos destaques do União Suzano no Paulista da Série A3, que também marcou seis gols.

Madalena aguarda apenas a liberação do Suzano para concretizar a negociação com o Marília. Um terceiro nome que também estaria na mira do Tigre de Marília é o centroavante Mauri de 29 anos, que está no Ferroviário e joga a Série C do Brasileiro. O jogador atuou no Vitória-BA, Icasa-CE, Real Linense, Jacuipense-BA e Serra-ES. Mauri marcou dois gols nesta temporada.

Outros jogadores estariam sendo sondados pelo clube: o lateral-direito Luís Diaz do Rio Preto, o lateral esquerdo Heitor do União Suzano, o volante Iago do EC São Bernardo e os atacantes Thiago Rubim do Rio Claro, Erik Bessa e Bosco do EC São Bernardo.