publicado em 27/05/2022

O evento terá início às 8h, no primeiro dia, onde será servido um café da manhã, seguido da cerimônia de abertura da competição às 8h30 (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O I Protege Open de Beach Tennis irá movimentar neste fim de semana as quadras do Votuporanga Clube. O evento, apoiado pela Clínica Protege do município, deve receber cerca de 100 atletas, com idades entre oito a 18 anos, em todas as categorias e desta vez com a especial livre feminina para iniciantes.

As disputas começam no sábado (28) e vão até o domingo (29). O evento terá início às 8h, no primeiro dia, onde será servido um café da manhã, seguido da cerimônia de abertura da competição às 8h30. As primeiras partidas estão previstas para às 9h.

De acordo com a organização do evento, encabeçada por Marcinho Fukuiama e também pelo professor Cal, o torneio possibilitará ampla premiação, nas finais principais ou nas disputas intermediárias das repescagens.

Para completar o fim de semana, o agito ficará por conta de um show ao vivo no domingo com Feijoada do Marcão. Além disso terá entrada livre para não sócios.