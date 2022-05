A Votuporanguense empatou com o time de Ribeirão Preto, em 1 a 1, com gols de Diogo Henrique, para a Alvinegra e China, para o Bafo

publicado em 01/05/2022

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom um “show” de gols perdidos, a Votuporanguense empatou com a equipe do Comercial, no jogo deste domingo (1), na Arena Plínio Marin. Em partida válida pela primeira rodada da semifinal, a equipe da casa saiu vencendo e sofreu com o empate aos 46 minutos do segundo tempo.A Votuporanguense entrou com uma alteração em seu setor ofensivo com Léo Santos que assumiu a titularidade no lugar de Erick Salles. A partida começou movimentada e antes mesmo de completar o primeiro minuto, a Votuporanguense avançou com perigo e garantiu o primeiro escanteio da partida.Aos oito minutos, a Alvinegra teve uma grande chance em uma arrancada de Leo Santos pela esquerda, dominou, fintou se marcador, cruzou para Israel que cabeceou e a bola foi para a linha de fundo.A equipe do Comercial teve a chance aos 14 minutos, em uma cobrança de Thiago Moura, na intermediária, que bateu na barreira e foi para a linha de fundo. Aos 15 minutos, a Votuporanguense teve a oportunidade em uma cobrança de escanteio de João Marcos, que chegou em Paulo Henrique e Matheus, goleiro do Comercial, fez milagre e salvou o que seria o primeiro gol da partida.A segunda etapa do jogo começou movimentada, logo aos quatro minutos, Bruno Moura arrancou com velocidade pelo lado direito, que chegou ao fundo, cruzou e Léo Santos livre na grande área bateu de primeira e a bola foi para a linha de fundo.A Votuporanguense voltou a crescer aos dez minutos, em uma jogada pela esquerda Léo Santos se viu livre fora da área e bateu ao gol, Matheus, goleiro do Comercial, novamente fez milagre e salvou o time de Ribeirão.Aos 15 minutos, a Votuporanguense desceu com velocidade com João Marcos e Israel, que em tabela perfeita enfiou a bola no lado contrário, a bola chegou em Abraão, que finalizou mal e a bola foi para a linha de fundo. O time voltou a perder oportunidades de abrir o placar, em seguida, aos 17 minutos, também em jogada trabalhada pela direita com João Marcos, que cruzou para Léo Santos, que finalizou mal.Em falta cobrada por Léo Santos, aos 38 minutos, que teve direção certa na entrada da área e encontrou o zagueiro Diogo Henrique, que chutou ao gol, sem chance para o goleiro do Comercial.Aos 46 minutos, o Comercial empatou com um golaço de Matheus China, em uma jogada iniciada por Tota pelo lado esquerdo, que pegou a zaga da Votuporanguense perdida e não desperdiçou a chance.FICHA TÉCNICAVOTUPORANGUENSE 1 X 1 COMERCIALLocal: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)Data-Hora: 01/05/2022 - 10hÁrbitro: Vinicius Gonçalves Dias AraujoAssistentes: Mauro André de Freitas e Gustavo Rodrigues de OliveiraPúblico: 2.464Renda: R$ 42.630