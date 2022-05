Em partida válida pela primeira rodada do torneio, Matheus Reis fez os dois gols que garantiram a vitória da equipe

publicado em 04/05/2022

Matheus Reis marcou duas vezes e garantiu a vitória do Cavinho na estreia do Paulista Sub-20 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Cavinho estreou com vitória no Campeonato Paulista Sub-20, na tarde desta quarta-feira (4), na Arena Plínio Marin. A partida terminou em 2 a 0 para a Votuporanguense, com dois gols de Matheus Reis.Em partida com início truncado e pouco movimentado, a equipe da Votuporanguense foi quem teve as primeiras oportunidades, mesmo em cima de um esquema defensivo difícil de furar, montado pela equipe do Catanduva.De tanto tentar, a primeira grande chance do CAV surgiu aos 25 minutos, em uma jogada iniciada na intermediária. Victor Moura fintou bem seu marcador chegou com profundidade, pela direita, e cruzou na área, o centroavante Matheus Reis chegou bem, mas o chute foi defendido pelo goleiro da equipe adversária.A equipe do Catanduva, porém, aos 29 minutos só conseguiu chegar em uma oportunidade de gol, por meio de uma falta no lado direito do ataque. Gabriel bateu e a bola foi com tranquilidade para as mãos do goleiro Felipe, da Votuporanguense.Em uma cobrança de falta pela esquerda, aos 36 minutos, a equipe do Catanduva teve uma grande chance. A falta cobrada por Brendow, chegou bem na área, Gustavo tocou e a bola resvalou na zaga e foi para a linha de fundo.De tanto insistir, aos 45 minutos, a equipe da casa abriu o placar. Com uma jogada iniciada pela esquerda com Victor Moura, ele cruzou na área e encontrou Matheus Reis, que depois de um bate rebate conseguiu finalizar e fazer o gol.O segundo tempo começou diferente, com bastante movimentação e disputas de bola, e os primeiros dez minutos sem grandes oportunidades de gol. Aos 30 minutos, Talerson chegou bem na área, mas foi derrubado. Pênalti. Na cobrança, Matheus Reis, que converteu e marcou o segundo gol da Alvinegra.Aos 35 minutos, Matheus Reis teve uma nova chance. Ele se infiltrou pelo meio, se viu livre e bateu ao gol, mas a bola foi para a linha de fundo.