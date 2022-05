A base da Votuporanguense foi derrotada pela equipe do Tanabi, no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, na tarde de quarta-feira (25)

publicado em 26/05/2022

O Cavinho voltou a perder no Campeonato Paulista Sub-20, desta vez para equipe do Tanabi, no estádio Alberto Victolo (Foto: Renan Contrera/Tanabi)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Cavinho perdeu mais uma no Campeonato Paulista Sub-20. A equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Tanabi, com um gol de Max, na casa dos 15 minutos, ainda no primeiro tempo da partida, na tarde de quarta-feira (25), no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo. Com o resultado, a Votuporanguense ocupa a quinta colocação da tabela de classificação do grupo um.

A partida se iniciou disputada entre as equipes, que buscaram a todo momento a área do adversário, mas logo aos 15 minutos, o jogador do Tanabi, Max conseguiu abrir o placar, resultado que a Votuporanguense não conseguiu reverter mesmo estando com um atleta a mais a maior parte do tempo.

Isso porque um jogador do Tanabi foi expulso no início ainda do primeiro tempo e a equipe de Votuporanga não aproveitou da “vantagem” para garantir os gols e levar ao menos um empate para casa. A Alvinegra, porém, nos acréscimos do segundo tempo também teve um jogador expulso.

Com a terceira derrota no torneio, o Cavinho continua com os mesmos três pontos, que foram conquistados na estreia contra a equipe do Catanduva. A equipe segue “estacionada” na pontuação e foi ultrapassada pelo América de Rio Preto, atualmente com seis pontos, que venceu a partida de ontem, contra a equipe do Catanduva.