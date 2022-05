O atacante da Votuporanguense tem contrato até dezembro e falou sobre o segundo semestre sem jogos calendário profissional do time

publicado em 13/05/2022

O atacante Erick Salles, da Votuporanguense, relatou a indefinição para o segundo semestre desse ano (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O atacante da Votuporanguense, Erick Salles, foi o entrevistado de quinta-feira (12) no programa de esportes da Cidade FM 94,7. Com contrato fixado até dezembro deste ano, o jogador falou sobre a indefinição do segundo semestre, após o clube confirmar a não participação na Copa Paulista.

Erick que foi destaque do elenco durante o torneio, marcou um gol durante essa temporada, e a intenção era continuar na Alvinegra para o calendário do segundo semestre.

“A questão contratual é o clube que decide, empréstimo, negociação para ir definitivo. Isso fica mais questão dos empresários e do clube. Até o final do ano tenho contrato, a não ser que se encerre esse contrato em comum acordo, que eu acredito que não vai acontecer. Vai acabar emprestando, mas está indefinido ainda”, disse ele.

Durante o torneio deste ano, o atleta recebeu uma proposta para atuar pelo Paysandu, mas pela continuidade do campeonato e também por opção dos diretores, o atleta optou por ficar na Votuporanguense.

“Acabou que passou, as equipes precisam contratar. Até porque a maioria dos campeonatos já estão acontecendo e a gente entende. Agora é procurar o melhor lugar para a gente poder estar indo”, relatou ainda.

Em entrevista, o jogador relatou que as expectativas era para que no segundo semestre ele pudesse disputar a Copa Paulista, por isso o contrato de um ano firmado entre diretoria e jogador. “Agora que não aconteceu, vamos esperar a definição do que pode acontecer no time”, finalizou.