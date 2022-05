O time da casa, Comercial, que fez a melhor campanha do torneio, tinha a vantagem de dois resultados iguais para poder se classificar e conquistar o acesso

publicado em 07/05/2022

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense se despediu, na tarde deste sábado (7), do Campeonato Paulista da Série A3. Após empatar, sem gols, o segundo jogo da semifinal do torneio, o Comercial, que tinha a vantagem de dois resultados iguais, conquistou a classificação e a chance de disputar a A2 em 2023.

A partida em Ribeirão começou movimentada e disputada entre as equipes. Aos seis minutos, em um lance iniciado em uma cobrança de falta pela direita, a equipe do Comercial teve a primeira grande chance da partida. Em um bate rebate a bola sobrou para Boré, que bateu mas o goleiro Talles defendeu.

O Comercial continuou pressionando. Aos 12 minutos, em uma boa roubada de bola na intermediária, Tota se viu livre e chutou direto ao gol. Talles mais uma vez salvou a equipe da Votuporanguense.

A Alvinegra, porém, só conseguiu chegar com profundidade na área do Comercial pela esquerda, aos 16 minutos. Em uma jogada pela esquerda, Israel chegou bem e fez a tabela com Léo Santos, que cruzou mal e a bola acabou indo para a linha de fundo.

Em um belo contra ataque de velocidade iniciado por Henrique Santos, aos 25 minutos. A Votuporanguense teve uma grande chance. Isso porque Israel passou bem e com muita velocidade chegou pelo lado esquerdo, driblou seu marcador e mandou uma bomba para o gol.

Aos 34 minutos, o Comercial voltou a trazer perigo. Em uma jogada pela direita, Tota chegou bem e viu Adriano livre na grande área. Ele cruzou e o camisa 11 cabeceou, mas Talles salvou, novamente, o time da Alvinegra.

O segundo tempo começou intenso e com pressão da equipe do Comercial. Tanto é que aos oito minutos, em um bate rebate na área da Alvinegra. Porém, aos 11 minutos, a Votuporanguense quase abriu o placar. Com uma jogada que foi iniciada em uma falta, a bola foi trabalhada com João Marcos, que tocou para Erick Salles, que chutou e a bola foi para a linha de fundo.

Aos 23 minutos, porém, a equipe do Comercial voltou a insistir, em um novo bate rebate, Tota chutou e Talles fez uma grande defesa, depois a bola sobrou para Thiago Moura, que chutou e a bola foi para o travessão.

A Votuporanguense também teve uma nova chance de abrir o placar, aos 19 minutos. Em uma cobrança de escanteio de Lucas Soares, a bola chegou em Paulo Henrique, que cabeceou e a bola foi para a linha de fundo.

Aos 29 minutos, a Alvinegra voltou a pressionar. Em uma jogada com Erick Salles, pela direita, ele cruzou e achou Israel, que cabeceou e a bola foi direto para as mãos do goleiro Matheus.

FICHA TÉCNICA

COMERCIAL 0 X 0 VOTUPORANGUENSE

Local: Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP)

Data-Hora: 07/05/2022 - 16h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan