O ‘Torneio Regional de Bocha em Duplas’, apoiado pela Secretaria de Esportes, começa neste sábado (21) e terá disputas até o domingo (22) com premiações

publicado em 21/05/2022

Neste sábado (21) o Assary reinaugura o espaço e lanchonete da bocha, bem como inicia o Torneio Regional Bocha de Duplas (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um evento marca neste sábado (21) a abertura oficial do Torneio Regional de Bocha em Duplas e a reinauguração do espaço e lanchonete da Bocha do Assary Clube de Campo. Com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, o evento está marcado para iniciar às 10h.

As disputas do torneio que é tradicional na cidade, iniciam hoje e seguem até o domingo (22), com uma premiação em troféus prevista para todas as equipes ou duplas que se destacarem.

O evento promete trazer centenas de pessoas para prestigiar o esporte. No meio delas cerca de 70 duplas de municípios de todo o estado como Osvaldo Cruz, Birigui, Araçatuba, São José do Rio Preto, Jundiaí, Catanduva, Aparecida D'Oeste, São Manuel, Urânia, Santa Fé do Sul, Castilho, Limeira, Lençóis Paulista, Pederneiras, Igaraçu do Tietê, Marília, Jales, Fernandópolis, Assis, Barretos, Bocaína, São Carlos, Mirassol, Brasilândia e Guataporanga.

A inauguração contará com a presença do prefeito em exercício, o Cabo Valter, e também do secretário de Esportes, Marcelo Stringari, além de outras autoridades. “Expectativa das melhores possíveis, é um evento que traz bastante público, além de sócios e convidados e oportunidade para a gente retomar de vez na pós-pandemia o esporte dentro do clube”, disse o presidente do Assary, Rogério Marques.