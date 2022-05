Rodrigo Cabral disse que gostou da partida realizada pela equipe, na Arena Plínio Marin, mas afirma que faltou atenção nos minutos finais

publicado em 03/05/2022

O técnico do CAV gostou da partida realizada pela equipe, anteontem, mas relatou cobrou mais atenção (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, disse que o gol do Comercial, aos 46 minutos do segundo tempo, surgiu em um descuido do elenco e relatou que a atenção dos atletas será cobrada para o segundo jogo da semifinal. A falha custou um empate no domingo (1), na presença de um dos maiores públicos dos últimos anos Arena Plínio Marin, com a presença de 2.464 torcedores.

Cabral gostou da postura da equipe durante a partida, principalmente do comprometimento dos jogadores. “Foi mais um bom jogo dentro de casa, diante do nosso torcedor, mais um grande jogo em relação a nossa agressividade de buscar o resultado, mais um grande jogo estratégico, difícil pela final, saímos satisfeitos pela partida, pela entrega dos atletas”, disse.

Apesar do resultado final ter sido diferente do esperado pelos torcedores que acompanharam a partida, as chances criadas durante os 95 minutos em campo e a entrega do time agradou.

“O comprometimento foi muito intenso e interessante, inúmeras situações de gols que tivemos chances, o Comercial aproveitou o nosso descuido e acabou fazendo o gol”, completou.