publicado em 28/04/2022

Os votuporanguenses Pietro Mota e Ygor Mantovani conquistaram medalha de ouro em um torneio de Beach Tennis em Franca

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs votuporanguenses Pietro Mota e Ygor Mantovani se sagraram campeões da categoria Sub-15 de um torneio de Beach Tennis, que aconteceu em Franca, o primeiro BBC, no Bimbo Beach Club.A dupla de Votuporanga venceu Felipe Florence e Lucca Tristão, no jogo final pela categoria. Já Marcus Vinícius Mota e Pietro Mota, que são pai e filho, se sagraram vice-campeões pela categoria C. Depois de um jogo disputado, eles perderam a final para a dupla Matheus Misson e Matheus Stevam.Votuporanga também foi representada em mais uma categoria. Os irmãos Ygor Mantovani e Yuri Mantovani jogaram a categoria A. Eles se classificaram na fase de grupos, porém foram desclassificados nas quartas de final do torneio após partida muito equilibrada.