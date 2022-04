Time jogou bem na casa do adversário na noite desta quarta-feira (6), mas não conseguiu arrancar um resultado positivo

publicado em 06/04/2022

Votuporanguense jogou bem, mas não conseguiu pontuar em Ribeirão Preto (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

A Votuporanguense não conseguiu o resultado positivo que esperava na noite desta quarta-feira (6), no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Apesar de sair na frente com um gol de Marlon, a Alvinegra tomou a virada com gols de Gustavo Silva, Wendel e China e perdeu por 3 a 1.

O jogo começou movimentado. A Votuporanguense tomou um grande susto antes mesmo do primeiro minuto da partida. Após bela jogada pela direita, a bola sobrou livre para Adriano dentro da área. O atacante do comercial finalizou buscando o canto direito de Talles e a bola passou tirando tinta da trave.

O Comercial manteve um ritmo melhor do que o CAV nos primeiros minutos, mas foi a Alvinegra que abriu o placar. Após jogada trabalhada pela direita, Marlon encheu o pé e para evitar o gol o goleiro Matheus cedeu o escanteio. Na cobrança, aos 14 minutos, João Marcos cruzou na cabeça de Marlon, que subiu mais do que todo mundo e testou com categoria para o fundo do gol.

Milagre de Talles. Wendel fez uma boa jogada pela direita, se livrou da marcação e bateu firme, mas o goleiro da Alvinegra estava atento e fez uma grande defesa com os pés.

A equipe do Comercial pressionou bastante e buscou o empate aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, Gustavo Silva subiu no terceiro andar e cabeceou consciente, tirando o goleiro Talles, que não conseguiu chegar na bola, 1 a 1.

O “Bafo” manteve a pressão após o gol e a Votuporanguense respondeu na mesma moeda, inclusive com um pênalti não marcado após a bola bater na mão de um dos defensores do Comercial. Apesar do jogo aberto, nenhuma das equipes conseguiu converter as chances em gols e a primeira etapa terminou mesmo em empate.

Segundo tempo

O segundo tempo também começou movimentado com os dois times buscando o gol, contudo sem grandes chances para ambos os lados. A primeira oportunidade de real perigo foi aos 16 minutos e logo com o gol do Comercial. Após bate e rebate dentro da área, o atacante Wendel não perdoou e mandou a bola para o fundo do gol.

O Bafo voltou a pressionar e quase ampliou aos 21 minutos. Bola cruzada na área e Adriano cabeceou, mas no meio do caminho a defesa conseguiu tirar a bola.

Por pouco a Alvinegra não tomou o terceiro. Após erro de passe no meio de campo, o Comercial avançou com velocidade e Luiz Eduardo bateu forte, mas Talles fechou o ângulo e evitou o gol.



Em contra-ataque rápido, o Comercial matou o jogo. Matheus China sobrou livre na entrada da pequena área e só empurrou para o fundo da rede, dando placar final ao jogo: 3 a 1.