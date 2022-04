A Votuporanguense com postura irreconhecível, perdeu por 4 a 0 a partida válida pela segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 09/04/2022

A Votuporanguense foi goleada, em 4 a 0, pela equipe do União Suzano na partida deste sábado (9) (Foto: Reprodução/Eleven)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom um futebol diferente do esperado e visto pelos torcedores, a Votuporanguense foi goleada pela equipe do União Suzano, na tarde deste sábado (9), no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira. A partida terminou em 4 a 0 com gols de Denner, Zé Leandro, Madalena e Alan Lopes.A equipe agora se complica no campeonato e ainda depende do outro jogo do grupo entre São José e Comercial, que acontece na noite deste sábado (9). Isso porque, caso o São José vença, a equipe pode fechar a rodada na última colocação do grupo dois.O time entrou em campo com uma postura irreconhecível, apática e mudou a sua escalação e entrou em campo com quatro atacantes Erick Salles, João Marcos, Léo Santos e Marlon. E também com o lateral-esquerdo, Abraão Lincoln, na titularidade.A equipe da Alvinegra, começou movimentando a partida e logo aos cinco minutos, Marlon recebeu na entrada da grande área e não pensou duas vezes, disparou para o gol e a bola foi para a linha de fundo.Aos 13 minutos, em uma bobeira na saída pela direita, Roca roubou a bola mandou para Denner, que tentou chutar por cima de Talles, que fez milagre e a defesa Alvinegra defendeu na sobra. O time da casa abriu o placar aos 16 minutos. Em uma jogada de velocidade de velocidade do atacante Denner, que tocou para Serafim e ele não desperdiçou a chance.A Votuporanguense quase empatou o placar, aos 22 minutos, em uma infiltrada na área, a bola sobrou para Abraão Lincoln, que bateu com tudo, mas o goleiro Felipe, do Usac, defendeu.A segunda etapa começou movimentada, antes mesmo do primeiro minuto, a equipe da casa conseguiu infiltrar bem e Madalena quase marcou o segundo gol da equipe da casa. O time da casa ampliou o placar, porém, aos quatro minutos, em um bate rebate na área e a bola sobrou para Zé Leandro, que marcou em cima sem chances para Talles Lima.Aos 11 minutos, o União Suzano fez o terceiro gol na partida. Em mais uma bobeira na marcação da Alvinegra, Madalena, do Usac, encontrou espaço e marcou. Em cobrança de falta, Alan Lopes bateu colocado, passou por cima da barreira, sem chances para o goleiro Talles Lima, e marcou o quarto gol.A Votuporanguense ainda tentou fazer o “gol da honra”, com disputas de bola de Israel e Léo Santos, que foram defendidos pela zaga do União Suzano.Local: Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano (SP)Data-Hora: 09/04/2022 - 15hÁrbitro: Thiago Luis SacarascatiAssistentes: Fabricio Porfirio de Moura e Evandro de Melo LimaPúblico: 221 pagantesRenda: R$ 2.500