Velho conhecido do Comercial, João Marcos vive segunda semifinal consecutiva pelo CAV

O atacante esteve na temporada do ano passado da Alvinegra e conhece bem o adversário, já que defendeu as cores do Leão do Norte em 2018

publicado em 28/04/2022

O atacante João Marcos da Votuporanguense irá para a sua segunda semifinal consecutiva no Paulista Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV) Fernanda Cipriano

O atacante da Votuporanguense, João Marcos, revive nesta a semana de preparação e a ansiedade para a segunda semifinal seguida na Série A3. O atleta esteve no elenco do ano passado, que disputou o acesso contra a equipe do Primavera, de Indaiatuba, e perdeu a oportunidade de subir, em casa.



Só que desta vez, a “vantagem” vai para o time de Ribeirão Preto, o Comercial, que pode decidir a conquista no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos. “No ano passado a gente esteve essa experiência e o final não foi como gostaríamos. Estamos focados e trabalhando bastante, corrigindo os erros, para que, se Deus quiser, o final esse ano seja diferente”, disse o atleta.



Para a partida deste domingo (1), na Arena Plínio Marin, João Marcos disse que a equipe seguirá impondo o ritmo que já é conhecido pelo torcedor Alvinegro.



“Dentro de casa nós temos que se impor, colocar nosso ritmo de jogo e, se Deus quiser, conseguir um resultado positivo para a gente levar o jogo para Ribeirão dependendo às vezes de um empate, mas sabemos que vai ser um jogo difícil e vamos dar nosso melhor e o mais importante: ganhar esse jogo aqui no domingo”, disse ele aqui.



Além disso, João Marcos chegou a atuar pelo elenco do Comercial, por meio de um empréstimo, em 2018, onde disputou também o Campeonato Paulista da Série A3. Por lá ele jogou 12 partidas e marcou dois gols.

“A vitória aqui dentro de casa vai ser muito importante, independente de ser de um ou de dois. O importante é nós ganharmos o jogo. Sabemos que será um jogo muito difícil pela capacidade técnica da equipe deles. Então o resultado aqui será importante independente do placar”, finalizou.



