Os torcedores, até a tarde de quarta-feira (27), já tinham lotado seis ônibus e esperam ainda encher mais 10 vans para apoiar o time de Ribeirão Preto, conforme organizadores

publicado em 28/04/2022

A torcida do Comercial está preparando uma caravana para assistir ao jogo da Votuporanguense contra a equipe de Ribeirão (Foto: Divulgação/Comercial)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A torcida do Comercial está organizando uma caravana com a expectativa de trazer mais de 600 pessoas para a partida deste domingo (1), que acontece na Arena Plínio Marin, às 10h. Os torcedores, até a tarde de quarta-feira (27), já tinham lotado seis ônibus e esperam ainda encher mais 10 vans para apoiar o time de Ribeirão Preto, conforme organizadores.

Segundo Wesley Rios, um dos responsáveis pela caravana, os torcedores do Comercial sairão de lá por volta das 5h rumo a Votuporanga. “Estaremos lado a lado com a equipe em busca de mais um acesso”, disse.

Já para o jogo de volta, a torcida também espera lotar o estádio Palma Travassos, tanto que o Comercial já abriu a venda de ingressos para o jogo. Para a partida, a diretoria reduziu os preços em um lote promocional que dura até o dia 4.

O valor caiu de R$ 25 para R$ 20 na arquibancada e de R$ 50 para R$ 40 nas cativas. Os ingressos já começaram a ser vendidos fisicamente no estádio e voltam ao preço original no dia 5.