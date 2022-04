A Votuporanguense foi goleada pela equipe do União Suzano, no fim de semana, e agora busca se recompor psicologicamente para o próximo jogo

publicado em 12/04/2022

O técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, disse que a equipe não tem tempo para se lamentar e está focada (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense iniciou na segunda-feira (11) mais uma semana cheia para treinos, na Arena Plínio Marin, antes da próxima partida pela segunda fase da Série A3. Após um sacode e uma derrota por goleada, em Suzano, o time tenta se reestruturar e com a calculadora na mão ainda sonhar com uma possível classificação para a semifinal.

Para essa semana, o foco será apagar a postura apática que a equipe se portou durante a partida deste fim de semana. A posição foi “assumida” pelo técnico Rodrigo Cabral, que disse que não tem tempo para se lamentar e já mira o próximo adversário.

“Assumo total responsabilidade, a gente imagina situações e elas não acontecem, situações que fogem do controle, isso são situações e resultados dos jogos. Fizemos uma boa partida contra o São José, jogamos bem contra o Comercial e hoje a equipe esteve completamente apática. Eu assumo a responsabilidade e já preparado para a próxima partida, não tenho tempo para lamentar”, disse o técnico.

A Alvinegra encara o Suzano, novamente, desta vez na Arena Plínio Marin, no domingo (17), às 10h e nesse meio tempo terá uma semana para reverter as estratégias e pensar na melhor tática para vencer a partida contra o time da capital. A equipe fechou a rodada na terceira posição do grupo dois.

“Peças não funcionaram e o elenco é qualificado, teremos uma semana para trabalhar e colocar no próximo jogo a melhor equipe possível para a partida. Claro que temos chances”, completou.