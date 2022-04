O atacante ficou de fora na última partida após sentir uma lesão na posterior; de volta aos treinos ele poderá ser reforço para jogo contra São José

publicado em 01/04/2022

O atacante Léo Santos da Votuporanguense voltou para os treinos e se diz recuperado, mas ainda é dúvida na posição para a partida de domingo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O atacante da Votuporanguense, Léo Santos, que foi desfalque na última partida, contra o Rio Preto devido a uma lesão na posterior, está de volta aos treinos e concentrado junto do elenco para a próxima partida, que é a “estreia” da segunda fase, diante do São José, na Arena Plínio Marin.

Apesar de afirmar se sentir bem para a partida, o atacante ainda é dúvida para o jogo de domingo. Ele continua fazendo testes e sendo supervisionado pelo departamento médico da equipe.

“Foi uma pequena lesão na posterior, eu estava com um incômodo no meio da semana e o professor Rodriguinho preferiu me poupar. É diferente ficar na torcida porque nós queremos estar dentro do campo para ajudar eles, mas graças a Deus fizeram um grande jogo e saiu com a vitória”, disse o jogador.

O atleta avalia como difícil a segunda fase, por caracterizar toda a força dos clubes que estão no mesmo grupo que a Votuporanguense. “Domingo começa essa segunda fase muito importante para nós. O São José, Suzano e o Comercial, todos são equipes muito fortes e contra todos serão grandes jogos, se Deus quiser estaremos preparados para essas partidas”, completou ele.

Léo Santos, que também é um dos veteranos do elenco disse que a equipe tem usado a semana cheia para treinos com o intuito de treinar forte e alinhar o que tem saído do “eixo” nas últimas partidas.

“Estou preparado para trabalhar essa semana para estarmos bem para o domingo e esperar o professor para ver quem ele irá escalar”, finalizou.

