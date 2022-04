O time de casa venceu o São José por 2 a 0, com gols de Ricardinho e João Marcos, na manhã deste domingo (3), na Arena Plínio Marin

publicado em 03/04/2022

A Votuporanguense venceu o São José por 2 a 0, na Arena Plínio Marin (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense venceu na estreia da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. O time da casa bateu o São José por 2 a 0, com gols de Ricardinho e João Marcos, na manhã deste domingo (3), na Arena Plínio Marin e encaminha um começo otimista nesta fase do torneio.A partida começou disputada e movimentada entre as equipes, que se estudaram tecnicamente. Ambos os times atacavam e criavam oportunidades, em busca do gol, mas não deixavam de defender bem. A primeira oportunidade do jogo, foi com a Votuporanguense aos 16 minutos, em uma bola carregada por João Marcos, no lado direito, ele fintou seu marcador e disparou ao gol, mas a bola foi bem defendida pela zaga do São José.Aos 20 minutos, a Votuporanguense avançou com profundidade em uma arrancada de Ricardinho pela direita, que cruzou na área e encontrou Marlon, que cabeceou e a bola foi bem defendida pelo goleiro Allan, do São José.Em uma cobrança, aos 25 minutos, Ricardinho bateu ao gol e em uma chance clara de gol, a bola foi direto para o travessão. Aos 37 minutos, a Votuporanguense não desperdiçou, em jogada trabalhada pela esquerda e iniciada pelo volante Samuel, que cruzou bem a meia altura e Ricardinho, de peixinho, marcou para o time da casa.Aos 45 minutos, a Votuporanguense teve nova chance em uma jogada de João Marcos, que fintou o marcador pela direita e cruzou na área, a bola chegou em Vinicius Diniz, que não conseguiu finalizar bem.Logo aos dois minutos, Caxambu em uma cobrança de escanteio a bola foi direto ao gol e a bola foi ao travessão. Aos 11 minutos, a Votuporanguense deu a resposta com a bola na rede. João Marcos avançou pela direita, se viu livre e disparou de fora da área, e marcou o segundo.Aos 16 minutos, em roubada de bola pela esquerda, Erick Salles carregou, fintou seu marcador e bateu certo no canto direito, mas a bola foi para a linha de fundo. A partir dos 20 minutos, a equipe do São José voltou a crescer e teve ainda duas oportunidades de gol.Agora a Votuporanguense encara a equipe do Comercial na próxima quarta-feira (6), no estádio Palmas Travassos, em Ribeirão Preto. Com a partida entre União Suzano e Comercial adiado, a Alvinegra fechou a primeira rodada na liderança.Em entrevista nos microfones da Cidade FM, após a partida, o atacante da Votuporanguense, João Marcos destacou o trabalho da equipe. "Graças a Deus fui feliz e fazer o gol, trabalhamos duro durante a semana em parte de finalizações. O time já vinha em uma crescente e hoje não foi diferente e fizemos um grande jogo. Agora é descansar e pensar no próximo jogo", disse ele.Já o zagueiro da Alvinegra, Diogo, disse que essa foi a melhor partida do time no campeonato. "Melhor partida da Votuporanguense até o momento e queremos disso para mais", relatou o atleta.O técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, destacou a atuação do elenco e disse que surtiu efeito, além de ter ficado satisfeito com o futebol da equipe. "Foi um jogo no qual deu tudo certo, não podemos negar que foi uma partida muito consciente. Consegumos juntar os três momentos do jogo, apoiado, interessante, conseguiamos girar, terminar a jogada. É um jogo que propõe e quanto mais você terminar a jogada, ajuda até no desgaste física. Quem vem prestigiar fica feliz, além da vitória", disse ele.Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)03/04/2022 - 10h: Salim Fende ChavezRicardo Busette e Marcelo Zamian de Barros1.092R$ 16.520