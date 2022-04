A Votuporanguense prega humildade para os jogos nesta segunda fase da A3 e tem projetado partidas como finais de campeonato

publicado em 05/04/2022

Time voltou a treinar e equipe espera "pés no chão" para continuidade dos trabalhos (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense se reapresentou na tarde de segunda-feira (4), na Arena Plínio Marin, após a vitória, por 2 a 0, contra o São José, no domingo (3) e segue com os treinos em clima de “pés no chão”, para a próxima partida contra o Comercial. O duelo será no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

Nesta segunda etapa, a Alvinegra tem ido para cada partida como se fosse uma final de campeonato, pelo menos é o que destacou o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, em entrevista a Cidade FM.

“Agora vamos fazer jogo a jogo, vamos para a segunda final e sabemos do cenário que iremos enfrentar, fizemos um bom jogo classificatório, sabemos o que temos que fazer”, disse.

Pelo objetivo do grupo, a ideia inicial, segundo os cálculos realizados, é a de conquistar mais de dez pontos para conseguir se classificar para a semifinal do campeonato. Já sobre a última partida, o técnico da Alvinegra disse que a Votuporanguense fez exatamente o que tinha planejado para a partida.