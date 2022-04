Os times se enfrentam, às 10h, na Arena Plínio Marin para a partida pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A3

publicado em 30/04/2022

A Votuporanguense encara no domingo a equipe do Comercial na primeira partida da semifinal da Série A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense recebe amanhã a equipe do Comercial pelos primeiros 90 minutos da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Os times se enfrentam no domingo (1), às 10h, na Arena Plínio Marin e a conquista do placar em casa é importante para o CAV, tendo em vista que o adversário tem a vantagem de decidir em casa, ao lado de sua torcida, e também joga por dois placares iguais.

Para a primeira partida, o técnico da Alvinegra, Rodrigo Cabral, não poderá contar com o centroavante Marlon, devido ao terceiro cartão amarelo seguido e o lateral-esquerdo, Anderson Santos, que ainda é dúvida por causa de uma lesão que sofreu em rodada anterior a da classificação.

“Esse jogo em si envolve muita coisa, do futuro, projetos, objetivos, mas é um jogo. Você tem que continuar com a cabeça muito tranquila, com as convicções de que estamos no caminho certo, no qual chegamos até aqui, com muita dificuldade e confiança. Esse jogo no domingo é o primeiro tempo”, disse ele.

Cabral destacou que a semana foi boa e tranquila, relatou também que os atletas estão com um bom mental para encarar a equipe do Comercial e controlar a ansiedade antes da partida.

“O Comercial é uma equipe muito forte fisicamente, que aproveita bem os contra-ataques. Treinamos bem em relação a isso, neutralizarmos, tivemos esse privilégio de podermos jogar três partidas contra essa equipe, vai ser mais um jogo de atenção e de equilíbrio para que a gente não volte a cometer esses erros que cometemos”, finalizou.

