publicado em 20/04/2022

A Votuporanguense perdeu na partida desta quarta-feira (20) na Arena Plínio Marin(Foto: Rafael Bento/CAV)

A Votuporanguense perdeu a partida desta quarta-feira (20) diante da equipe do Comercial, com um gol de Tota, no segundo tempo. Com o resultado deste jogo, a Alvinegra não depende mais de si própria para a conquistar a classificação para a semifinal da Série A3.



Ou seja, a Alvinegra precisa vencer o São José, no domingo (23), time que fez a "lição de casa" nesta quarta diante do União Suzano e empatou. A Votuporanguense está com um ponto de diferença do Usac, atualmente com sete pontos, de quem a equipe espera que não pontue na partida diante do Comercial, que já está classificado, com 11 pontos.

A Alvinegra manteve praticamente a mesma escalação da última partida, com apenas uma alteração no seu setor defensivo com a entrada de Miguel Alcântara, no lugar de Paulo Henrique que foi expulso na último jogo. A partida começou movimentada, apesar de ténica, entre as equipes, com boas jogadas construídas e chances de ambas as equipes.

A primeira grande oportunidade da partida foi da Votuporanguense aos 17 minutos, em uma cobrança de falta na entrada da área, Ricardinho bateu e a bola passou pelo lado esquerdo do gol.

A resposta veio aos 19 minutos, em uma cobrança de falta de Pitbull, do Comercial, a bola chegou na área e sobrou para o Maycon Douglas, que cabeceou ao lado esquerdo, mas a bola foi para a linha de fundo.

Aos 32 minutos, a Votuporanguense teve uma nova oportunidade de abrir o placar, com uma jogada trabalhada de Bruno Moura, pela direita, que cruzou, a bola chegou em Marlon, que cabeceou e foi para a linha de fundo.

A partir dos 35 minutos, a Votuporanguense sofreu uma grande pressão e o Comercial teve ainda duas oportunidades de abrir o placar na Arena Plínio Marin.

Aos 44 minutos, a equipe da casa teve a grande chance do primeiro tempo, que foi defendida por Luis Roberto, em um bate rebate na área do Comercial.

As equipes seguiram na mesma intensidade, até aos seis minutos, em uma roubada de bola de Tota, do Comercial, na intermediária, que construiu a jogada pela direita com Adriano Luiz, que cruzou para Tota, que não deu chances para a equipe da casa.

Aos 19 minutos, em uma jogada pela direita, após um bate rebate na intermediária, a bola sobrou para Murilo, que bateu e a bola foi para o travessão.

A partida, porém, seguiu sem muita intensidade e pouca ofensividade da equipe da Votuporanguense, que só conseguiu chegar com efetividade a partir dos 30 minutos.

FICHA TÉCNICA

VOTUPORANGUENSE 0 X 1 COMERCIAL

Local: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

Data-Hora: 20/04/2022 - 15h

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Italo Magno de Paula e Marcio Luiz

Público: 722 pagantes

Renda: R$ 10.790