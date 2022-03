A Alvinegra tem a primeira semana 'livre' para realinhar o trabalho com o comando do técnico Rodrigo Cabral e dar sequência na A3

publicado em 02/03/2022

A Votuporanguense realiza intensivão de treinos para a partida contra o Nacional e os para os próximos cinco jogos do campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós a quarta derrota consecutiva no torneio, a Votuporanguense terá a primeira semana “cheia” para treinos desde o início da temporada deste ano no Campeonato Paulista da Série A3. O elenco realizou dez jogos pelo torneio em cerca de 30 dias e tem sentido o impacto da sequência de partidas.O elenco, porém, se reapresentou anteontem e realizou o primeiro treino à tarde. Na terça-feira (1º), no feriado de Carnaval, Rodrigo Cabral comandou o treino na parte da tarde e terá a importante missão de realinhar o trabalho para os próximos cinco jogos do Paulista da Série A3.“É um desgaste natural dentro de uma competição teoricamente não tão curta, porém com jogos muito próximos. Nós sabíamos que ia ter esse certo desgaste, que é o natural em uma partida, juntando com o desgaste de viagens, em relação aos próprios jogos, o que está dentro do esperado, os resultados não”, disse o professor.De olho na partida contra o Nacional, o treinador destacou que os ajustes serão tomados para acertar o elenco e dar continuidade no campeonato. “O nível que os atletas chegaram está muito bem, estão voando. Nessa semana é mais uma espécie de manutenção para que eles estejam aptos para no domingo ter mais uma sequência de jogos”, completouOs detalhes ajustados serão quanto aos setores defensivos e ofensivos do elenco e aumentar os potenciais de cada atleta. “Ajustes técnicos, usamos a semana para trabalhar bastante setor defensivo e ofensivo, que nós usamos nos jogos, individualizar bastante o atleta, potencializar os ajustes naturais de uma equipe, quando tem uma semana cheia mantendo o natural em que você trabalha, conceitua e ao mesmo tempo descansa para estarem aptos no próximo fim de semana”, finalizou.Até o fim dessa semana, devem chegar para compor o elenco e dar sequência no campeonato o atacante João Marcos, que rescindirá o contrato com o Pouso Alegre e junto dele o meia Fraga, que também estava no Pouso Alegre, por meio de um empréstimo pertencente ao XV de Piracicaba.