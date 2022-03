O jogo marca a 12ª rodada do campeonato e acontece neste domingo (13), na Arena Plínio Marin, às 10h, com transmissão exclusiva da Cidade FM

publicado em 12/03/2022

A Votuporanguense joga contra a equipe do Sertãozinho em busca dos seis pontos em jogos dentro de casa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense encara amanhã mais um desafio dentro da Arena Plínio Marin. Diante do seu torcedor, a equipe recebe o Sertãozinho, às 10h, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. As equipes brigam na intermediária da tabela e o CAV busca conquistar mais três pontos em casa para “beliscar” a classificação.Para a partida, a equipe terá o desfalque do zagueiro Diogo Henrique, que saiu após sentir uma contratura na última partida diante da equipe do Comercial. Além disso, como já adiantado pelona semana passada, o lateral-direito, Bruno Moura, voltou aos treinos e foi relacionado no último jogo.“Sobre quem entrará no lugar de Diogo nós resolvemos juntos, durante os treinos. Vamos com muita cautela e discernimento para ter uma ideia certa para o jogo”, disse o técnico Rodrigo Cabral.Apesar disso, o desfalque poderá ser suprido pelo zagueiro Miguel Alcântara. Focado em somar pontos em casa, o técnico completou que a expectativa segue em evidência e o elenco está confiante para chegar ao objetivo determinado.“A expectativa é de fazer um bom jogo pelo fato de a gente vir de um empate contra o líder da competição, na casa deles. Isso gera uma confiança pelo fato de estarmos jogando na nossa casa, então para essa partida só aumenta a motivação e o ímpeto”, disse.Na sexta-feira (11), na parte da manhã, a equipe se reuniu para acompanhar um vídeo de análise da equipe rival e delimitar a melhor estratégia para a partida. “O Sertãozinho tem praticamente o mesmo objetivo que a Votuporanguense, que é se distanciar da zona de rebaixamento, por isso eu acredito que eles virão com uma maneira de explorar nossos erros”, finalizou.Como de costume, a transmissão fica por conta da, que inicia os trabalhos às 9h com o pré-jogo completo, entrevistas, comentários e opinião.