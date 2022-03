Para voltar a sonhar com o G8, a Alvinegra terá que vencer a partida desta quarta-feira (16), marcada para ocorrer às 15h, na Arena Plínio Marin

publicado em 16/03/2022

O CAV encara nesta quarta-feira (16), às 15h, na Arena Plínio Marin, a equipe do Desportivo Brasil e somente a vitória pode manter vivo o sonho da classificação (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense encara nesta quarta-feira (16), às 15h, na Arena Plínio Marin, mais um desafio pela Série A3 do Paulistão. Diante do Desportivo Brasil, somente a vitória poderá manter a chance da classificação para a segunda etapa do campeonato. O jogo será transmitido ao vivo pelaPara a partida o técnico da Alvinegra, Rodrigo Cabral, terá a sua disposição todo o elenco sem desfalques e poderá manter a mesma base da última partida em casa. “Vamos jogar em casa e ter essa oportunidade de estar diante do nosso torcedor, em nosso estádio. Por isso a expectativa é sempre fazer grandes jogos e conquistar o resultado”, disse o professor.Durante os últimos dias, após o empate diante do Sertãozinho, muito se falou sobre a falta de atenção em momentos cruciais, que permitiram que o time rival atacasse e chegasse a um resultado positivo para eles.“Fizemos mais a análise de vídeo, aquele que sentamos e observamos o que foi feito, hoje [ontem] vamos fazer uma atividade em relação a bola parada para definir algumas situações do adversário e nos preparar para fazer um bom jogo”, completou.O técnico disse que a comissão, junto com os jogadores, fez uma análise de vídeos e momentos da equipe. “Iremos colocar em prática aquilo que viemos fazendo, claro que se falam que os resultados não estão acontecendo, mas estamos conseguindo impor as nossas ações. Nas análises e ações é visível que procuramos o gol, criamos bastante e em relação a equipe do Desportivo já analisamos, iremos ter uma dinâmica à tarde para passar em relação a como eles jogam”, finalizou.Direto da Arena Plínio Marin para a, a maior equipe do futebol do noroeste paulista está pronta e escalada para narrar os momentos da partida. O ouvinte poderá acompanhar o pré-jogo a partir das 14h com entrevistas, opinião e comentários antes da bola rolar.