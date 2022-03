Neste domingo, a partir das 8h, no Ginásio de Esportes Jane María de Lacerda Soares, que fica no CSU, acontecerá a primeira etapa do “Voleyball Festivals”

publicado em 11/03/2022

A equipe A e B do Votuporanga Clube serão anfitriãs do “Voleyball Festivals”, que acontece na quadra do CSU (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Votuporanga Clube se uniu a Prefeitura de Votuporanga à frente de mais um projeto para movimentar o setor esportivo da cidade. Neste domingo, a partir das 8h, no Ginásio de Esportes Jane María de Lacerda Soares, que fica no CSU, acontecerá a primeira etapa do “Voleyball Festivals”.Na primeira fase, a competição contará com a participação das Equipes A e B do Votuporanga Clube (anfitrião), Faculdade de Medicina da Unifev e da Prefeitura Municipal de General Salgado. As partidas serão realizadas nos períodos da manhã e tarde.O técnico da equipe anfitriã, Marcinho Fukuiama, agradeceu o apoio da Prefeitura de Votuporanga que, por meio da Secretaria de Esportes - representada pelo secretário Marcelo Stringari, e das empresas, Valfran, A Joia, Frango Rico, Ciafer, H.S.A., Noroaço e Facchini, ajudarão a fazer o evento acontecer e promover o vôlei na cidade.