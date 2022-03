Denominado 'Rainha da Praia', a competição vai reunir cerca de 40 mulheres nas quadras de beach tennis do clube

publicado em 05/03/2022

O torneio terá categorias A, B e C. E o sistema de competição é diferente dos torneios tradicionais (Foto: Divulgação)

Da redação

Em comemoração ao próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Votuclube realiza neste sábado (05) um torneio especial dedicado as mulheres. Denominado "Rainha da Praia", a competição vai reunir cerca de 40 mulheres nas quadras de beach tennis do clube. A organização fica a cargo dos professores Marcinho Fukuiama e Cal.O torneio terá categorias A, B e C. E o sistema de competição é diferente dos torneios tradicionais. No "Rainha da Praia", a disputa é individual. Cada mulher joga a fase de classificação com diferentes parceiras em busca de um melhor resultado. Na fase final aplica-se o mesmo sistema para definir a rainha e a princesa da praia, ou seja, a campeã e vice.A competição ocorrerá no período da manhã e deve se estender até o início da tarde. Haverá também um café da manhã para recepcionar as competidoras. Também ocorrerão sorteios e brindes aos participantes. A lanchonete do clube também terá um serviço especial para atender as competidoras e todas que irão prestigiar o torneio.