publicado em 16/03/2022

O torneio ‘Voleyball Festivals’ movimentou neste fim de semana as quadras do ginásio “Jane María de Lacerda Soares”, no CSU (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO torneio ‘Voleyball Festivals’ movimentou neste fim de semana as quadras do ginásio “Jane María de Lacerda Soares”, no CSU, zona Sul de Votuporanga. Ao todo, o evento contou com seis partidas, um café da manhã de recepção e uma pausa para um almoço de confraternização no Votuclube, com música ao vivo.Na categoria B o título ficou com a equipe de General Salgado, em segundo a equipe do Votuclube e na terceira colocação a jovem equipe da Medicina/Unifev. Já na categoria A o título ficou com a equipe anfitriã do Votuclube, na segunda colocação General Salgado e em terceiro lugar a equipe da Medicina/Unifev.A competição deste primeiro festival contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, através do seu departamento de Esportes na pessoa do secretário Marcello Stringari e das empresas, Valfran, Ciafer, Noroaço, H.S.A., Frango Rico e Facchini.