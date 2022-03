A torcida deve sair do município às 13h deste sábado (19), do Terminal Rodoviário de Votuporanga

publicado em 18/03/2022

A Torcida Organizada Votuporanguense montou uma caravana para acompanhar a partida da Alvinegra contra o Olímpia (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) irá promover uma segunda caravana para que os torcedores de Votuporanga possam assistir ao elenco Alvinegro contra a equipe do Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, às 15h, neste sábado (19). A torcida deve sair do município às 13h de sábado, do Terminal Rodoviário de Votuporanga.“A expectativa é a de sempre, queremos ir apoiar o time, que é objetivo da torcida ela foi criada para apoiar o time na alegria e na tristeza estamos juntos. A gente acredita e vamos até lá para somar. O CAV joga com um jogador a mais no sábado”, disse o presidente da torcida, Marcelo Papa.Para garantir a vaga, o interessado deve entrar em contato com o Marcelo Papa ou Leandro, por meio dos telefones (17) 99715-6867 ou (17) 99654-4519, respectivamente. A intenção é lotar um ônibus com pelo menos quarenta torcedores.