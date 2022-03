O técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, analisou em entrevista à Cidade FM a pontuação do time e já começa a mirar o G8

publicado em 11/03/2022

A Votuporanguense agora poderá respirar novos ares, angariar mais seis pontos dentro de casa e beliscar uma posição no G8 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApesar do empate, a Votuporanguense começa a respirar “novos ares” no Paulista A3, isso porque teoricamente o elenco não corre mais o risco de ser rebaixado no campeonato. Em 11º na tabela, com 12 pontos, a Alvinegra, segundo seu técnico, Rodrigo Cabral, tem como maior objetivo pontuar em todos os jogos em casa e poder chegar ao G8.Em entrevista à, o treinador analisou que a equipe não tem uma matemática exata para falar da pontuação e da conquista de objetivos da Alvinegra, por isso a palavra de ordem é sempre: somar.“Pensamos sempre em somar, beliscar fora e somar em casa, acompanhar sempre a rodada e os adversários. Então a gente crê que tivemos um leve distanciamento da zona de rebaixamento. Então cremos que essas duas vitórias em casa, claro que jogando com competência, já dá um distanciamento. Aí sim conseguimos olhar um pouco mais longe e beliscar uma classificação”, detalhouSobre a última partida, Cabral avaliou que a equipe conseguiu neutralizar os pontos fortes da equipe do Comercial-RP. “Sabíamos que eles tinham uma proposta de jogo, que foi onde acabamos tomando o gol em cima desse detalhe, tivemos oportunidade de definir a partida e eu particularmente saio muito feliz com o resultado”, completou.A equipe se reapresentou ontem na parte da manhã e realizou um treino, já de olho no próximo adversário, o Sertãozinho. “Agora temos o Sertãozinho em casa para que possamos desses dois ou três dias descansar e fazer um bom jogo para a sequência da competição”, finalizou.