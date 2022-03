O técnico da Alvinegra celebrou o bom desempenho de seu time e disse que a Votuporanguense segue passo a passo na luta pela classificação

publicado em 18/03/2022

Em sua avaliação, Cabral classificou a partida contra o Desportivo Brasil como difícil diante da proposta apresentada pelo adversário (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

O técnico da Alvinegra, Rodrigo Cabral, celebrou após a partida o bom desempenho de seu time e disse que a Votuporanguense segue passo a passo na luta pela classificação. Seu elenco se reapresentou na tarde de quinta-feira (17) para dar início à preparação contra o Olímpia.Em sua avaliação, Cabral classificou a partida contra o Desportivo Brasil, que aconteceu na quarta-feira (16), como difícil diante da proposta apresentada pelo adversário. “Conseguimos a vitória, um jogo difícil e equilibrado, a partir do momento em que se faz o gol a equipe continua jogando, continuamos abrir a linha. A equipe rival veio com uma proposta e mudamos, porque temos que agredir e fazer o gol. Com muita tranquilidade, procuramos fazer as mudanças corretas para tentar equilibrar e por hoje deu certo”, afirmou.Sobre as chances de classificação, ele afirmou que o clube segue na luta, mas com os pés no chão e com um passo de cada vez.“Vamos passo a passo. A nossa ideia era conquistar seis pontos em casa e conseguimos quatro. Vamos tentar fazer um bom jogo lá e tentar surpreender o Olímpia, mas com tranquilidade, com os pés no chão, pois só assim as coisas acontecem naturalmente”, concluiu.