Em entrevista após a partida, o comandante analisou o jogo nos microfones da Cidade FM

publicado em 19/03/2022

Para o projeto e o que foi estudado para a partida, o técnico disse que nada importava mais do que a vitória (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós a partida, o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, disse que a equipe tem cumprido com o combinado e sabia que tinha que sair com o resultado positivo do estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia.Em entrevista exclusiva, nos microfones da Cidade FM, após a partida, o técnico avaliou a atuação do elenco e disse que o objetivo era somente a vitória. "O jogo ia ser decidido baseado aos jogos que a gente teve acesso do Olímpia, sabíamos do momento complicado, o empate não favorecia, tinha que ser a vitória. Para nós também", disse.Foi nesse sentido, que o professor exaltou a estratégia utilizada durante a partida, na qual era esperar a agressividade do Olímpia e administrar o resultado. "Soubemos fazer o jogo, explorar os momentos de transição ofensiva, fomos seguros nas bolas aéreas. Fomos felizes", completou.Cabral ainda falou sobre a partida feita pelo goleiro Talles e a sua defesa durante o segundo tempo. "O Talles foi prepoderante na nossa vitória, a partir daquele momento mostrou ainda mais a união, a garra, a mobilização interna. Nada aconteceria mais que fosse a vitória", finalizou.