Mais uma vez, a equipe votuporanguense liderou o quadro geral de medalhas

publicado em 24/03/2022

No total, 200 atletas de sete equipes – da 4ª Delegacia Regional da FAP (Federação Aquática Paulista) – participaram desta etapa do campeonato (Foto: Divulgação)

Pedro Spadoni

A primeira etapa do Campeonato Regional Pré-Mirim à Sênior, de natação, aconteceu no último fim de semana, no Conjunto Aquático Esportista Savério Maranho, em Votuporanga. No total, 200 atletas de sete equipes – da 4ª Delegacia Regional da FAP (Federação Aquática Paulista) – participaram desta etapa do campeonato.

Mais uma vez, a equipe votuporanguense liderou o quadro geral de medalhas. Segundo a equipe técnica do Centro de Formação Esportiva de Votuporanga, o evento serviu para avaliar o trabalho realizado no início da temporada de 2022.

Os bons tempos obtidos pela equipe da cidade demonstram que os treinamentos estão trazendo os resultados esperados, que podem levar o time a participar de outros eventos importantes no final deste semestre.

Os resultados obtidos na competição – realizada pela FAP em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e a Avonat (Associação Votuporanguense de Natação) – foram homologados pela federação e serão considerados para índices do Campeonato Paulista e Brasileiro.

O evento

A abertura oficial contou com a presença das seguintes autoridades: o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB); prefeito Jorge Seba (PSDB); vice-prefeito Cabo Valter (MDB); vereador Jura (PSB), representando a Câmara Municipal; secretário municipal de esportes, Marcelo Stringari; presidente da Avonat, Sidnei Pereira; gerente regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), Osvaldo Carvalho; delegado regional da 4ª Delegacia Regional da FAP, Evalcir Nascimento, o Pepe; e o coordenador do projeto de Centro de Formação Esportiva do município, o professor Luiz Garcia, o Xaninho.

A Unifev também participou do evento, com a presença de membros do departamento comercial e alunos de Fisioterapia e Educação Física. A organização, em parceria com a Unifev, montou uma sala de fisioterapia, que atendeu os atletas, enquanto os alunos de Educação Física auxiliaram na arbitragem e na administração do torneio.