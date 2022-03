Atacante está emprestado para o time mineiro e se reapresentaria na quinta-feira (03), mas comissão técnica barrou alegando o momento do clube

publicado em 04/03/2022

O atacante que está no Pouso Alegre, por meio de um empréstimo, que vai até o fim de março, não foi liberado para jogar no CAV (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brConforme adiantado na edição de quinta-feira (03) do jornal, o atacante João Marcos não será um reforço para a Votuporanguense na continuidade do Campeonato Paulista da Série A3. A informação foi confirmada pelo próprio atleta em entrevista ao programa Bola em Jogo, daDe acordo com o apurado, João Marcos não teria sido liberado pela comissão técnica e diretoria do Pouso Alegre, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro. “Eles falaram que iriam me liberar, conversei com o treinador que me disse que eu não poderia ir, de última hora, por conta do momento em que o clube passa”, disse o atleta.Atualmente o Pouso Alegre está na zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro e conquistou três pontos no torneio, é o lanterna. Porém, o time eliminou o Paraná, nesta semana, e garantiu a ida para a segunda etapa da Copa do Brasil e encara o Coritiba na próxima fase em data ainda a ser divulgada pela CBF. Essa classificação teria sido um dos motivos da não liberação do atacante.João Marcos está no time mineiro por meio de um empréstimo e com contrato firmado até o dia 31 de março, com possibilidade de compra. Ele jogou oito partidas e chegou a fazer um gol contra a equipe da Caldense, que atualmente ocupa a quarta posição no campeonato.