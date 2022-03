Trata-se do volante Samuel Andrade, de 21 anos, que estava no Pouso Alegre, time do primeiro escalão do futebol mineiro

publicado em 03/03/2022

A Votuporanguense deve receber ainda hoje o novo volante, Samuel Andrade, que chega por meio de um empréstimo com o XV de Piracicaba (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm novo reforço do Clube Atlético Votuporanguense deve chegar ainda nesta quinta-feira (03) na Arena Plínio Marin. Trata-se do volante Samuel Andrade, de 21 anos, que estava no Pouso Alegre, time do primeiro escalão do futebol mineiro.Samuel tem passagens pelo XV de Piracicaba, time em que foi profissionalizado, e também no Cianorte, onde disputou o Campeonato Brasileiro da Série D. Pelo seu atual clube, o atleta disputou quatro jogos e deve chegar por meio de um empréstimo com o time de Piracicaba.Quem chegaria junto com Samuel, era João Marcos. Segundo o apurado, as negociações com o atleta, porém, foram travadas, isso porque o clube de Minas Gerais não liberou a saída do jogador para a Votuporanguense.