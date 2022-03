O elenco que disputou a Copa São Paulo 2021 foi uma das maiores fontes de negócios realizados pela Votuporanguense

publicado em 25/03/2022

O diretor de futebol da Votuporanguense, Diego Cope, falou sobre as negociações após a Copa São Paulo (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O elenco que disputou a Copa São Paulo 2021 e conquistou marcas históricas para o clube na competição, também foi uma das maiores fontes de negócios realizados pela Votuporanguense, segundo o diretor de futebol, Diego Cope.

Em entrevista ao A Cidade, Cope relatou que além da questão de negócios, o campeonato também testou a produtividade da equipe em termos táticos, técnicos e também no aparecimento do CAV no cenário nacional das categorias de base.

“A procura foi gigantesca por praticamente todo o elenco titular do CAV, na Copinha. Dentro disso nós já conseguimos fazer alguns jogadores, quando falamos fazer não é uma venda efetiva, mas sim modelos de negócios que conseguimos fazer para cinco ou seis atletas para outros clubes”, disse.

Logo após o campeonato, o zagueiro Kauã, que era até dois anos mais novo que a idade limite e o atacante Fábio, que inclusive é de Votuporanga, chamaram a atenção e foram para o Coritiba, por meio de um empréstimo, com opção de compra, até o final da Copa São Paulo de 2023. Já o extremo Cauari foi para o Atlético-GO também com um contrato de um ano com opção de compra.

Além deles, mais três atletas sofreram com o assédio de grandes clubes do país, o zagueiro Gabriel Almeida, o volante Marcos Vinicius e o centroavante Matheus Reis. Tanto é que o zagueiro Gabriel Almeida está quase certo para integrar a equipe do América-MG, onde fará parte da equipe Sub-23.

“Matheus Reis tem uma situação muito bem encaminhada, talvez seja a melhor do cenário que falamos. Não podemos divulgar valores e nem nomes, mas é uma situação muito boa para o clube e atleta. O Marcos Vinicius que teve sondagens muito grandes, estamos tratando esse tipo de conversa meio sigilosa porque não podemos divulgar”, completou Diego Cope.

Com esses atletas encaminhados e já vendo o retorno de uma boa Copa São Paulo, Cope disse que o foco da diretoria continua sendo a base da Alvinegra.