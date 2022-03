Caravana da Mancha Alvi Verde de Votuporanga, com cerca de 40 torcedores, acompanhará de perto o jogo contra o Athletico-PR, às 21h30, pela decisão da Recopa Sul-Americana

publicado em 02/03/2022

A Mancha Alvi Verde de Votuporanga irá até o Allianz Parque para acompanhar a final da Recopa Sul-Americana (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Allianz Parque será palco, nesta quarta-feira (02), de mais uma final do Palmeiras, a segunda do ano. Lá estará a caravana da Mancha Alvi Verde de Votuporanga com cerca de 40 torcedores, que acompanharão de perto o jogo contra o Athletico-PR, às 21h30, pela decisão da Recopa Sul-Americana.Motivados em poder voltar ao estádio, esta será a primeira viagem do grupo para São Paulo, desde as paralisações devido à pandemia e a expectativa é de ver o Palmeiras brilhar novamente na final. “Esperamos voltar de São Paulo com mais um título essa é a nossa maior expectativa”, disse o organizador Wesley Chakal.Além disso, os torcedores de Votuporanga poderão acompanhar de perto o pré-jogo na porta do estádio e viver a sensação de estar de volta no Allianz Parque.O Palmeiras trabalhou na terça-feira (1º) pela manhã, na Academia de Futebol, com a participação do meia-atacante Gustavo Scarpa em campo. O Verdão ainda terá mais uma atividade antes da partida contra o Athletico-PR.Recuperado de um estiramento no joelho esquerdo, Scarpa participou pelo segundo dia consecutivo de parte da atividade com bola comandada por Abel Ferreira e está perto de voltar a ser relacionado, ele foi desfalque nas últimas quatro partidas.Com o retorno de Gómez, o Verdão pode ser escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Jailson; Dudu, Raphael Veiga e Rony.