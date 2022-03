O atleta estava no Ypiranga, disputando a primeira divisão do Rio Grande do Sul

publicado em 05/03/2022

Léo Santos é o mais novo reforço da Alvinegra; o atleta chegou na sexta-feira (04) a Votuporanga e pode estar disponível para o jogo deste domingo (06) (Foto: Rafael Bento/CAV)

A assessoria do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) confirmou, no final da tarde de sexta-feira (04), a contratação do atacante Léo Santos, que estava no Ypiranga, disputando a primeira divisão do Rio Grande do Sul, como reforço para a Série A3. O atleta é um velho conhecido da torcida já que essa será a sua quarta passagem pelo clube.A informação havia sido antecipada peloapós especulações no mercado da bola. O jogador chegou na sexta-feira (04) a Votuporanga e deve estar à disposição do técnico Rodrigo Cabral para o jogo deste domingo (06), contra o Nacional, caso seu nome já conste no Bid (Boletim Informativo Diário).“Expectativa sempre é boa vestindo a camisa do CAV, é uma honra estar voltando para o Votuporanguense. Chego para somar nessa luta para classificação entre os oito colocados”, disse Léo Santos.Na campanha da A3 do ano passado, Léo Santos foi um dos nomes fundamentais da Votuporanguense. Ele atuou por 18 partidas e assinalou um gol sobre o Bandeirante de Birigui, fora de casa.Além de Léo Santos, outro reforço para a A3 e que também pode estar disponível para o jogo de domingo é o volante. Samuel Andrade, de 21 anos, que estava no Pouso Alegre, time do primeiro escalão do futebol mineiro.O atleta já chegou a Votuporanga e treinou ontem com o elenco. Se seu nome for liberado no Bid ainda hoje, Rodrigo Cabral pode o selecionar para a partida.O treinador não poderá contar, porém, com os laterais Anderson Santos e Abraão Lincoln, que foram expulsos no jogo contra o União Suzano e cumprem suspensão automática agora.