A Votuporanguense joga em casa neste domingo (3) e vai até Ribeirão Preto para enfrentar o Comercial na quarta-feira (6)

publicado em 28/03/2022

O CAV estreia na segunda etapa contra o São José, neste domingo (3), às 10h, na Arena Plínio Marin (Foto: FPF)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense conheceu o seu primeiro adversário da fase quadrangular, na tarde desta segunda-feira (28), após um sorteio realizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol), por meio de um conselho técnico on-line. O CAV estreia na segunda etapa contra o São José, neste domingo (3), às 10h, na Arena Plínio Marin.Ainda de acordo com o sorteio realizado pela Federação, a Alvinegra viajará até Ribeirão Preto, na quarta-feira que vem, dia 6 de abril, às 20h, no estádio municipal Dr. Francisco de Palmas Travassos e depois irá até Suzano para enfrentar a equipe da casa, no sábado, dia 9 de abril, às 15h.O jogo quatro da segunda fase será na Arena Plínio Marin, no domingo, às 10h, dia 17 de abril e a equipe receberá o União Suzano, a partida cinco também será em casa, em uma quarta-feira, dia 20 de abril e o time vai até São José dos Campos, enfrentar os donos da casa no sábado, 23 de abril, às 15h.