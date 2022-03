A corrida de rua foi organizada pela Avoa e apoiada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga

publicado em 23/03/2022

Votuporanga recebeu neste fim de semana a realização de uma corrida de rua com percurso de 6 km (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga sediou, neste fim de semana, a 7ª edição da Run Avoa. O grande evento reuniu cerca de 311 participantes e contou com atletas de toda a região, inclusive de cidades como Iturama, São José do Rio Preto, Fernandópolis e Ouroeste. A corrida de rua foi organizada pela Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) e apoiada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga.

Os dois vencedores gerais da corrida, tanto na categoria feminina, quanto na masculina, são de Votuporanga. Tratam-se de Karina Franzim, que fez o percurso de 6 km em 22’55” e na masculina foi Victor Andrade, que fez o caminho em 18’36”.

Destaque também para a votuporanguense Andressa Graziela Caldeira, da equipe Avoa, que conquistou a segunda classificação geral na categoria feminina e também à atleta Larissa Gabriele Barreto, de Fernandópolis, do time Run/Afercan, que conquistou o terceiro lugar.

Pelo masculino o segundo colocado foi Ademir de Oliveira, de Rio Preto, da CH Runner e em terceiro ficou o também rio-pretense Gilmar Lopes da Silva, representando a equipe Arpa.

Em entrevista ao A Cidade, o organizador do evento José Roberto Medalha comemorou a presença dos atletas e disse que foi uma verdadeira festa do esporte. “Foi muito satisfatório você via a alegria e o prazer dos atletas em estarem participando de um evento esportivo”, disse.