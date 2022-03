A Votuporanguense venceu a equipe de Porto Feliz nesta quarta-feira (16) e conquistou três pontos dos nove que precisa para chegar ao G8

publicado em 16/03/2022

Time conquistou os três pontos em casa (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense venceu o Desportivo Brasil, nesta quarta-feira (16), em partida válida pela 13ª rodada do Paulista da Série A3. O jogo terminou em 2 a 1 para o time da casa, com gols de Léo Santos e Paulo Henrique para o CAV, e Savio para o time rival.Com o resultado, o sonho de se classificar para a segunda etapa do Campeonato Paulista da Série A3 se mantém vivo e o time precisa ainda vencer mais dois jogos para somar 22 pontos.O jogo começou disputado entre as equipes, em um início mais técnico e estudado, porém as primeiras grandes jogadas foram construídas pelo time do Desportivo Brasil.A primeira grande chance foi do Desportivo Brasil. Aos oito minutos, a equipe encontrou espaço, trocou passos e Matheus Queiroz, livre de marcação se infiltrou, escolheu o lado do goleiro e bateu ao gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.Em seguida, aos 14 minutos o Desportivo conseguiu chegar com perigo novamente, com Luis Barreto, pelo lado esquerdo, que se viu sozinho na grande área e chutou para o gol, mas sem muito perigo para o goleiro Talles, da Votuporanguense.A chance da Alvinegra surgiu aos 20 minutos, em uma jogada pela esquerda, Erick Salles se infiltrou, fintou seu marcador e chutou ao gol, em um bate rebate a bola sobrou para Bruno Moura, bateu na zaga e ficou para Anderson, que chutou e foi para a linha de fundo.Aos 30 minutos, a Votuporanguense abriu o placara da partida com uma jogada pela direita, a bola sobrou para Bruno Moura tocou para Vinicius Diniz, que cruzou para a grande área, passou pelo centroavante Marlon e encontrou Léo Santos, que não desperdiçou e marcou para o time da casa.Ainda no fim do primeiro tempo, a Votuporanguense voltou a pressionar a equipe do Desportivo Brasil e ainda teve mais uma oportunidade com uma bola de Marlon, que disparou uma bomba de fora da área, mas o goleiro Thiago espalmou e acabou indo pela linha de fundo.No segundo tempo, a equipe do Desportivo voltou ligada, em um contra-ataque o time rival encontrou espaço pelo lado esquerdo e o camisa 10, Victor Adame chutou ao gol e a bola foi para a linha de fundo.A equipe de Porto Feliz manteve esse mesmo ritmo até os 25 minutos. A Votuporanguense em jogada pela esquerda com Leo Santos, que tocou para Matheus Reis, driblou seu marcador, chutou ao gol e a bola foi direto para as mãos do goleiro.Aos 33 minutos, em bola enfiada pela zaga da Votuporanguense, Matheus Reis se viu sozinho e de frente com o goleiro do Desportivo Brasil, bateu a meia altura e o gol foi defendido pelo arqueiro rival.O time de Porto Feliz marcou aos 36 minutos, em uma falha na marcação pelo lado esquerdo, o camisa 14, Savio, avançou e marcou.Em seguida, a Votuporanguense marca e credencia o placar da partida. Em jogada de escanteio, em um bate rebate a bola sobrou para Paulo Henrique que marcou.FICHA TÉCNICAVOTUPORANGUENSE 2 X 1 DESPORTIVO BRASILLocal: Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)Data-Hora: 16/03/2022 - 15hÁrbitro: Thiago Duarte PeixotoAssistentes: Mauro André e Paulo Cesar ModestoPúblico: 255 pagantesRenda: R$ 3.710