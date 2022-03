A Votuporanguense divulgou por meio das suas redes sociais na manhã deste domingo (6)

publicado em 06/03/2022

Volante Samuel Andrade, 21 anos (Foto: Divulgação/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense confirmou na manhã deste domingo (6) a chegada do volante Samuel Andrade como reforço para a sequência no campeonato Paulista da Série A3.Conforme adiantado pelo A Cidade nesta semana, o atleta de 21 anos estava no Pouso Alegre, onde disputou a primeira divisão do campeonato Mineiro. Samuel também tem passagens pelo Cianorte e XV de Piracicaba. Samuel pode ser reforço para partida deste domingo (6) contra a equipe do Nacional.