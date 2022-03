O atleta chega para reforçar o elenco antes da partida que pode garantir a classificação para a segunda etapa da A3

publicado em 23/03/2022

O atacante João Marcos chega como reforço ao CAV para a partida que poderá garantir a classificação para a segunda etapa do torneio (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense confirmou na manhã desta quarta-feira (23) a chegada do atacante João Marcos para reforçar o elenco às vésperas da partida que pode garantir a classificação para a segunda etapa do Campeonato Paulista da A3.O atleta era cotado para voltar ao elenco no início deste mês, junto ao pacote de reforços que foi anunciado pelo clube, porém, ele foi barrado pelo Pouso Alegre, time que disputava o primeiro escalão do futebol mineiro.João Marcos chega nesta semana e pode ser um reforço importante para o time, caso a Votuporanguense garanta a classificação para a segunda etapa, na partida deste sábado (26).