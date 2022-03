Em entrevista após a partida, o atacante da Votuporanguense chateado pela derrota disse que time tem errado detalhes

publicado em 13/03/2022

Erick Salles disse após o jogo que time do CAV tem pecado em detalhes (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós o jogo o deste domingo (13), contra o Sertãozinho, o atacante Erick Salles desabafou nos microfones da Cidade FM, disse que a equipe tem perdido resultados e pontos durante o campeonato por conta de "detalhes".De acordo com o jogador, o time tem mostrado garra durante as partidas, mas que durante os detalhes nos momentos de finalização e também em segurar o resultado o elenco não tem se atentado."Estamos jogando, criando e infelizmente a bola não tem entrado, acredito que temos errado nos detalhes, conseguimos fazer um gol na insistência e ali era o momento de segurarmos o jogo, fazer o tempo passar e nós não fomos suficientes para segurar o resultado e acabamos sofrendo o gol ali no último minuto, foi um banho de água fria. Temos que estar mais atentos aos detalhes para que eles sejam favoráveis e não contra", disse ele.Erick Salles disse ainda que a conta que a Alvinegra faz é a de vencer. "Ali dentro, nós sabemos da nossa obrigação dentro de casa. Se fizermos nossa obrigação, as coisas irão fluir", completou.