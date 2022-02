O zagueiro Miguel Alcantara foi o autor de um pênalti infeliz que deu a vitória para o Noroeste sobre a Votuporanguense, em Bauru

publicado em 10/02/2022

O zagueiro Miguel Alcantara assumiu a falha no pênalti que cometeu a favor do Noroeste e disse que erros serão corrigidos (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da redação

Dono de uma partida praticamente impecável contra o Barretos no último domingo (06), eleito, inclusive, o melhor jogador em campo na oportunidade, o zagueiro Miguel Alcantara, no jogo quarta-feira (09), foi o autor de um pênalti infeliz que deu a vitória para o Noroeste sobre a Votuporanguense, em Bauru. O atleta assumiu a falha e lamentou o resultado adverso.Visivelmente triste, o jogador de 21 anos disse que todas as circunstâncias da partida serão analisadas pela equipe e corrigidas para a próxima partida.“Não vamos perder o foco. A derrota vai nos motivar ainda mais, pois são acasos, adversidades de um campeonato e infelizmente não conseguimos exercer o nosso melhor futebol, mas é passado. Agora o nosso maior foco é no domingo, temos um objetivo e vamos buscá-lo”, afirmou.Alcantara, porém, afirmou que viu dois pesos e duas medidas ao analisar a penalidade não marcada pelo árbitro da partida sobre Rafael Peixoto, em um lance parecido com o seu. “A gente tem que ver os dois lados, pois também teve um pênalti ao nosso favor e a arbitragem não marcou para o nosso lado e seria 2 a 2, com certeza”, finalizou.