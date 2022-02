As equipes se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, às 19h30, no Estádio Doutor Alfredo de Castilho

publicado em 09/02/2022

A Votuporanguense joga nesta quarta-feira (09), às 19h30, no Estádio Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru, contra o Noroeste em busca dos três pontos (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense encara nesta quarta-feira (09) a equipe do Noroeste, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, no Estádio Doutor Alfredo de Castilho, às 19h30, em Bauru. O time Alvinegro luta para manter a invencibilidade no torneio e conquistar os três pontos fora de casa.Para a partida desta quarta, o técnico do CAV, Thiago Oliveira, poderá contar com mais atletas que recentemente voltaram do departamento médico, como o próprio meia Léo Cereja, que foi relacionado para a última partida, além do centroavante Erik Mendes que voltou a treinar junto com o grupo, nesta semana.“Iremos jogar nosso futebol ofensivamente, vamos em busca do resultado positivo em Bauru, tentar criar e continuar criando, ter domínio do jogo como nós estivemos aqui e independente do adversário, sempre o respeitando. Isso não muda nossa característica de jogo, vamos em busca de um bom resultado, tendo domínio do jogo, tentando controlar as ações para que a gente consiga um bom resultado”, disse o técnico.O professor avaliou o adversário como uma forte equipe e disse que o time Alvinegro está focado em buscar o gol ofensivamente a todo custo. “O Noroeste é uma equipe forte, que manteve praticamente a equipe titular do ano passado, só dois jogadores são de fora. Vamos em Bauru para conquistar um bom resultado e tentar recuperar o que nós não fizemos aqui”, completou.Thiago Oliveira ainda falou em termos estatísticos sobre o desempenho da equipe da Votuporanguense na última partida, contra o Barretos. “Passamos o vídeo do nosso último jogo, focamos nos pontos positivos que desempenhamos na partida, finalizamos 21 vezes, 58 jogadas ofensivas, 466 passes ofensivos contra 160 e não conseguimos o resultado positivo. Isso faz a gente melhorar e qualificar as finalizações, que nós não fomos merecedores de acertar”, finalizou.O CAV e o Noroeste se enfrentaram em campo duas vezes em competições oficiais do Campeonato Paulista. A primeira partida ocorreu no Paulista da série A3 de 2014 e a Votuporanguense levou a melhor, ganhou o jogo por 2 a 1, fora de casa. O segundo encontro foi no ano passado. A partida entre as equipes terminou em um empate em 2 a 2, com gols de Murilo e João Marcos para a Alvinegra, e Yamada e Luiz Thiago para Norusca.