publicado em 01/02/2022

O técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, disse que equipe irá encarar a próxima partida contra a Matonense como uma final (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, avaliou positivamente a estreia do elenco e disse que o ponto conquistado, em Birigui, no estádio Pedro Marin Berbel, é importante para a absorção dos resultados no fim da competição.De acordo com Oliveira, a equipe enfrentou uma partida diferente do que está acostumada, levando em conta as condições climáticas e também pelo campo que foi comprometido pela chuva.“Um jogo muito difícil pela característica que se transformou a partida com a chuva e com o campo pesado é uma característica diferente do que a nossa equipe está acostumada, com um campo muito pesado, jogadores leves e conseguimos ter o controle do jogo e o adversário esperando linha baixa com o campo pesado, nós demos a transição para o adversário então eles conseguiram criar algumas jogadas com erros nossos”, avaliou.Oliveira destacou que o jogo foi a “cara” do que se espera na Série A3, tendo em vista partidas mais competitivas, jogos mais duros e a questão das torcidas, que estiveram presentes como um jogador a mais nos gramados.A equipe realizou um treino na segunda-feira (31), na parte da manhã, e realiza outro nesta terça-feira (1º), também durante a manhã. Para a próxima partida diante da Matonense, o técnico encara como uma final de campeonato e disse estar confiante para conquistar os três pontos.“Descansar porque nós temos uma final, a Matonense que fez um bom jogo que observamos, em um campo pesado. É uma final de campeonato nós temos que descansar bem para ir para essa final já chamando o torcedor. Sabemos da dificuldade e do equilíbrio que vai ser a competição e o torcedor será a nossa maior arma e vai estar nos apoiando a todo momento, vamos brigar na quarta-feira para conquistar um bom resultado”, completou.