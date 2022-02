Apesar do susto com o centroavante Marlon, que sofreu uma torção no tornozelo, a Alvinegra terá todo seu plantel disponível para a partida

publicado em 04/02/2022

A Votuporanguense aproveita primeira vitória no campeonato e poderá embalar a primeira colocação na tabela do campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós engatar a primeira vitória no Paulista da Série A3, a Votuporanguense pode mirar a liderança na tabela do campeonato. Isso se conquistar a vitória contra a equipe do Barretos, que vem até a Arena Plínio Marin, no domingo (06), às 10h. Atualmente o clube está na segunda colocação com quatro pontos em dois jogos.Apesar de que entre o elenco o discurso seja pela a conquista dos pontos para fugir do rebaixamento, a equipe pode engatar a sequência e buscar a liderança. “Será um jogo decisivo contra a equipe do Barretos e a conquista importante desses pontos para fugir do rebaixamento”, disse o técnico Thiago Oliveira.Para embalar os pontos na rodada, a Votuporanguense conta com todo o seu plantel à disposição, até mesmo com o centroavante Marlon, que foi substituído na última partida, após uma torção no tornozelo. De acordo com o apurado pelo, o jogador passou por exames durante o dia de ontem e segundo a avaliação técnica, terá condições de jogo.Fora isso, quem ainda pode aparecer como reforço na temporada é Erik Mendes, que voltou para o departamento médico da Alvinegra ainda no fim da preparação antes da estreia no campeonato. O atleta não chegou a jogar na A3 neste ano.Apesar de todos estarem disponíveis para o técnico Thiago Oliveira, a Comissão Técnica do time também está de olho nos atletas que podem ficar pendurados. Isso porque nesses 125 minutos em campo pelo Paulista A3, o CAV tomou sete cartões amarelos, sendo dois do atacante Israel, um do centroavante Matheus Reis, outro para zagueiro Miguel, um para lateral-esquerdo Anderson, um de Einstein e outro do lateral-direito Bruno Moura.Israel, por exemplo, que atuou como titular nas duas partidas, não pode ser amarelado novamente sob risco de ficar de fora da partida contra o Noroeste de Bauru, na casa do adversário, no próximo dia 9.O time hoje na tabela fica atrás apenas do Noroeste de Bauru, que tem dois jogos e duas vitórias, e acumula seis pontos. Para focar em ser o primeiro colocado da tabela, o CAV, porém depende do resultado da partida entre Olímpia e Noroeste, que jogam amanhã, às 15h.A partida deste domingo será como um confronto direto no topo da tabela, isso porque hoje o Barretos vem logo atrás da Votuporanguense no terceiro lugar, com quatro pontos. Também dividem a mesma pontuação o EC São Bernardo, que está em quarto lugar, Suzano, o quinto colocado e Sertãozinho, na sexta posição.O Sertãozinho entra em campo também amanhã, às 11h, contra a equipe do São José, que é o nono colocado com três pontos, já o Suzano joga em Matão, contra o time da casa, às 10h, do domingo (6) e o EC São Bernardo, que joga no mesmo dia, vai até Birigui para a busca dos três pontos contra o Bandeirante.O Desportivo Brasil, por sua vez, vai à luta para a sua primeira vitória no campeonato, a equipe de Porto Feliz ainda não conquistou nenhum ponto na competição e joga amanhã contra o Comercial. O Nacional recebe o Marília, no mesmo dia, às 15h e o Capivariano, oitavo colocado, vem até Rio Preto enfrentar os donos da casa, atuais 11º colocados.