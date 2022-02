Apesar de ainda não terem a sede oficial, os torcedores se reunirão, como de costume, para assistir ao jogo na casa de um dos membros da torcida organizada

publicado em 08/02/2022

Os torcedores de Votuporanga projetam expectativas e boa-fé para a partida do Palmeiras contra o Al Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial (Fotos: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs palmeirenses de Votuporanga, representados pela Mancha Alvi Verde da cidade, projetam as expectativas para a partida desta terça-feira (08) entre Palmeiras e Al Ahly, às 13h30, pela semifinal do Mundial de Clubes. Apesar de ainda não terem a sede oficial, os torcedores se reunirão, como de costume, para assistir ao jogo na casa de um dos membros da organizada.Mostrar que de fato é campeão, é como Wesley “Chakal”, um dos representantes da torcida em Votuporanga espera que o elenco do Palmeiras demonstre o seu futebol durante o Mundial.“A apreensão fica a mil, não tem como. O torcedor que é fanático como a gente não consegue, se falar que está tranquilo, é mentira. Ao mesmo tempo que bate a confiança a apreensão é muito grande”, disse ele.Para a partida desta terça, Wesley destacou a confiança que tem no técnico Abel Ferreira. “Ele mostrou que sabe se reinventar e eu acredito que vai ser um jogo bem parelho, acho que eles virão para cima, porque eles [Al Ahly] estão confiantes depois do primeiro jogo. Acredito que o Palmeiras entrará com a postura de sempre e de novo mostrar que de fato é campeão”, completou.O time Alviverde é o representante da América do Sul na competição e realizou na tarde de ontem seu último treino e o reconhecimento de gramado no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, palco da estreia no Mundial de Clubes da Fifa.Um provável Palmeiras para enfrentar o Al Ahly é: Weverton; Luan, Gómez e Murilo (Piquerez); Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Raphael Veiga e Rony.A outra semifinal do Mundial de Clubes será disputada entre o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Chelsea, da Inglaterra, na quarta-feira (09), às 13h30. O vencedor irá para a decisão, marcada para sábado, às 13h30.