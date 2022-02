A equipe da casa venceu o São José, em uma partida marcada por confusões, com o placar de 1 a 0 e com gol de Murilo

publicado em 13/02/2022

O jogo terminou em 1 a 0, com gol de Murilo, ainda no primeiro tempo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm uma partida tumultuada, na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense bateu a equipe do São José e conquistou os três pontos na quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O jogo terminou em 1 a 0, com gol de Murilo, ainda no primeiro tempo.O técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, optou por fazer duas alterações no time da Alvinegra para a partida contra o São José. Diante disso, ele entrou com alterações no seu meio-campo, com a entrada de Léo Cereja e também Henrique Santos. Com uma proposta de jogo ofensiva e criativa, o primeiro tempo foi praticamente da Votuporanguense.Aos cinco minutos, em jogada iniciada por Erick Salles, a primeira grande chance foi da equipe da Votuporanguense, que lançou para a área e Marlon chutou, e o goleiro Henal defendeu e a bola sobrou para Murilo, que tentou de bicicleta mas caiu nas mãos do arqueiro do São José.Até o fim do primeiro tempo, a equipe da Votuporanguense manteve o mesmo ritmo na partida, propôs o jogo e levou perigo a área do São José. Tanto é que aos 35 minutos a Votuporanguense marcou o gol na partida, em jogada trabalhada por Rafael Peixoto, pela esquerda, que deu chutou para o gol, Henal, goleiro do São José, pegou mal, a bola sobrou e Murilo não desperdiçou.O time da casa ainda teve duas grandes oportunidades, após os 40 minutos, uma delas foi pelo meio com Murilo, que dominou com categoria e tocou para Marlon, que bateu ao gol e o goleiro Henal agarrou.Nos primeiros dez minutos do segundo tempo, as equipes não mantiveram o mesmo rendimento do que no fim da primeira etapa, até porque o calor na manhã do domingo foi intenso. Apesar disso, o CAV ainda chegou com perigo e o São José ainda buscou o resultado.Ainda no fim da partida, o time visitante, em jogada trabalhada pela esquerda, Wellington desceu com perigo, cruzou e o camisa 28 finalizou ao gol, mas o goleiro Talles pegou com segurança.Após as alterações no fim do segundo tempo, a Votuporanguense se recompôs e ainda teve duas chances de fazer um gol, e credenciar a partida. O time visitante ainda pressionou a equipe da casa com duas jogadas iniciadas pela esquerda, mas a zaga do CAV conteu.Com o resultado, a Votuporanguense permanece no G8, na sétima posição e encara agora a equipe do Capivariano, na quarta-feira (16), no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, às 15h. Já o São José encara o Nacional, na quarta-feira (16), às 20h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.Arena Plínio Marin, Votuporanga (SP)13/02/2022 - 10hFlávio Roberto Mineiro RibeiroDiego Morelli e Raphael de Albuquerque589 pagantesR$ 8.840,00